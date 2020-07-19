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19.07.2020 - 14:10 |

Son dakika...Çukurca'da kalleş tuzak! Böyle görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine saldırı için uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yapılan operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilen, diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanan iki roketatarın tespit edildiği belirtildi.

Komandoların dikkati sayesinde, terör örgütü PKK'nın, üs bölgelerine yönelik saldırısının önlendiği kaydedildi.

Öte yandan MSB'nin Twitter hesabından roketatarların görsellerine de yer verildi.

Son dakika...Çukurcada kalleş tuzak Böyle görüntülendi

Son dakika...Çukurcada kalleş tuzak Böyle görüntülendi

Son dakika...Çukurcada kalleş tuzak Böyle görüntülendi

Çukurca'da kalleş tuzak! Böyle görüntülendiGelen son dakika haberine göre; Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine saldırı için uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi.
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