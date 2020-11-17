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17.11.2020 - 21:04 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 20 yaş altına yeni tedbirler...

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs için yeni tedbir kararlarını açıkladı. Daha önce de uygulanan 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 20 yaş altına yeni tedbirler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında; 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.

BİRÇOK İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Daha önce çok sayıda ilde, 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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