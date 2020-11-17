Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 20 yaş altına yeni tedbirler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için yeni tedbir kararları açıklandı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında; 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da getirilecek.



BİRÇOK İLDE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ



Daha önce çok sayıda ilde, 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.