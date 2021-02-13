Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın Elazığ'daki cenaze töreni için Rize'deki programını yarıda kesti. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

VASİYETİ GERÇEKLEŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde bir konuşma yaptı:

Bizler Nazırlı'nın yarım kalan görevlerini ifa edeceğiz. Bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Durmadan sürekli öğrenci yetiştirdi. Kendilerini ziyaretlerinde de hep dinledik. Eserlerinde hoş sohbet olduğu çok net anlaşılıyor. Hastanede konuştuğumuzda da Allah'ın ayetlerini 106 yıl sonra nasıl koruduğunu ve okuduğunu görünce, bizim halimiz ne olacak diye sorduk.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden Nazırlı, çoklu organ yetmezliğinden dün hayatını kaybetmişti.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.

Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.

Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.