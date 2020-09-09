MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
ABONE OL
09.09.2020 - 13:08 | | DHA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Sayın Şinzo Abe’ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulunmuştur. Sayın Şinzo Abe’ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etmiştir. Görüşmede, Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılık yinelenmiş, bu yönde atılacak somut adımlar ele alınmıştır" denildi.

 

Son dakika! Eski profesyonel futbolcu silah kaçakçısı çıktıGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kaçak silah operasyonu kapsamında eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS taban puanları 2020...DGS taban puanı ve başarı sıralamaları ile ilgili ayrıntılar...

DGS taban puanları 2020...DGS taban puanı ve başarı sıralamaları ile ilgili ayrıntılar...

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor? DGS tercih kılavuzu 2020

DGS tercih işlemleri ne zaman başlıyor? DGS tercih kılavuzu 2020

Sıradaki Haber