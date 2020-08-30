Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir.

30 Ağustos bahanesiyle tarihimize saldıranlar 83 milyonun kardeşliğini hedef almaktadır. Ülkemiz gibi zorlu bir coğrafyada yer alan ülkeler için milli savunma sanayi bir zorunluluktur.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

YÜZDE 30'A DÜŞTÜ

Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız.

Zaferler bu eserlerle kutlanır. Son 18 senede ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Sakarya'dki tank palet fabrikasını diline dolayanlar bu ülkeyi 2002 oranında yüzde 70 oranında dışa bağımlı kılmıştı. Adete felç olmuş savunma sanayimizi ayağa kaldırdık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'a düşürdük.

2002'de 62 savunma projesi üretirken bugün bu rakam 700'e yaklaştı. Son 5 senede 350 proje başlattık.

ATMACA İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Savunm Sanayii kuruluşlarına çok önemli görevler düşüyor. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından getirilmesine asla razı değiliz. Sektörümüzden bu konuda hassasiyet bekliyorum.

Atmaca'ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca asla radarda tespit edilemiyor. Hedef hareket etse de hedefini bulup imha ediyor.

Ordumuzun gözbebeği Atmaca'ları yıl sonunda TSK envanterine katacağız.

İLK DENEMELER BAŞLIYOR

Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Hibrit yakıtlı roket modelleri geliştirmeye de devam ediyoruz.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizin güvenliği için fedakarca görevini yapan