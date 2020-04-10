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10.04.2020 - 15:51 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü!

Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.
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