10.04.2020 - 15:51 |
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumen Radev ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Radev görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.