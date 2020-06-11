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11.06.2020 - 10:31 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankara'dan havalandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankara'dan havalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankaradan havalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankaradan havalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankaradan havalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankaradan havalandı


Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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