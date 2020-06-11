Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, uçak Ankara'dan havalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.







