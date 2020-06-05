Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz Millet Bahçe'miz Ankara'nın çevresini değiştirecek bir proje olacaktır.

Bu tesisiler iftihar edilecek eserlerdir. Milletimiz artık bu tür alanlardan istifade edecektir.

Tek partinin bozduğu sistem, 90'lı yıllarda artık bu beton yükünü taşıyamaz hale gelmiştir. İBB Başkanı olduğumuzda neredeyse bütün şehir kaçak yapılarla dolmuştu. Ankara'da aynı durumdaydı.

Başını sokacak evini olmayan birisine bahçe vaadinde olmak olmazdı. KİPTAŞ ve TOKİ ile konut ürettik. Kamunun konutta açtığı yolda özel sektör de ilerlemiş ve şantiyeye dönmüştür.