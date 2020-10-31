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31.10.2020 - 19:15 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldı. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop veCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Deprem neticesinde 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. 8 yoğun bakım var. Bunların içinde 3 tane ağır hastamız var. Enkazdan 103 vatandaşımız kurtarıldı. Bakanlıklarımız gelişmeleri yakından takip ediyor. AFAD 3 mobil koordinasyon aracı ile TIR'ı ile burada görev yapıyor. Bölgeye şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderdik. İhtiyaca göre devamı gelecek. Yoğun bir şekilde rezerv alan çalışmalarını yürütüyoruz. Süratle enkaz çalışmalarımız devam edecek. Elazığ ve Malatya deneyimini burada da gerçekleştireceğiz. Burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız. En kısa zamanda evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evlerin yapılmasını sağlayacağız. Kiralık ev bulan vatandaşlarımızın bizzat kira bedellerini ödeyerek buralara yerleşmelerini sağlayacağız.

Elimizde yurtlarımız var. Vatandaşlarımız burada kalabiliriz dediği sürece kendilerini burada misafir etme imkanımız var. 3 bin kadar çadırı Kızılay ve AFAD İzmir'e getirdi.



Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan İzmirde önemli açıklamalar


    "Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
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