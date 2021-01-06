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06.01.2021 - 18:29 |

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İlişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İkili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sayın Başbakan ile ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık. Bağlarımızı daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan net mesaj: İlişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Bir kez daha buradan tebrik ediyoruz. Türkiye Arnavutluk'un 4. büyük ticari ortağıdır.

Ana gündem maddelerinden biri terör ile mücadeleydi. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Türkiye ilgili tüm kurumları ile Arnavutluk'un yanındadır. 

Türkiye'den bir sağlık ekibi, Arnavutluk'ta yapılan hastanede çeşitli eğitimler verecek. Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan net mesaj: İlişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz


Arnavutluk Başbakanı Rama'nın açıklamalarından satır başları...

Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan net mesaj: İlişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz


Kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Dost Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Arnavutluk'tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük." dedi.

Rama, Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerde, desteğini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkür etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan net mesaj: İlişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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