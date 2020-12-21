MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü
ABONE OL
21.12.2020 - 09:09 | | AA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Rize'ye götürüldü.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

Kovid-19 tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Ahmet Erdoğan'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Erdoğan'ın cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.

Erdoğan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, dün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yemek Sepeti'nin ünlü CEO'suna şok! Soruşturma başlatıldı

Son dakika... Yemek Sepeti'nin ünlü CEO'suna şok! Soruşturma başlatıldı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet