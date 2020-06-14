14.06.2020 - 18:56 |
Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama
Son dakika haberine göre, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğünde deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Oktay yaptığı açıklamada, 'Süreci yakından takip ediyoruz' dedi.
Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz.
Prof. Dr. Naci Görür aylar önce uyarmıştBingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.