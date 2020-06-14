MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama
ABONE OL
14.06.2020 - 18:56 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğünde deprem sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Oktay yaptığı açıklamada, 'Süreci yakından takip ediyoruz' dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama

Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz.

Prof. Dr. Naci Görür aylar önce uyarmıştBingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem için Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce uyarı yaptığı ortaya çıktı. Görür, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz" ifadelerini kullanmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bingöl'de korkutan deprem! Köpekler hissetti

Bingöl'de korkutan deprem! Köpekler hissetti

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika: Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber