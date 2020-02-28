Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır!

Son dakika haberine göre, İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kalın, Türk askerine yapılan hain saldırıya gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini ifade ederek, "Hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefi havadan ve karadan vuruldu. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.