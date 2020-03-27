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27.03.2020 - 10:03 | | DHA

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs bilgilendirme sitesi! Yayında...

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi açtı.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs bilgilendirme sitesi! Yayında...

"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.

Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de corona virüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Son dakika Cumhurbaşkanlığından corona virüs bilgilendirme sitesi Yayında...

Son dakika Cumhurbaşkanlığından corona virüs bilgilendirme sitesi Yayında...

Kadıköy'de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptıKadıköy’de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.
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