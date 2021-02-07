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07.02.2021 - 11:58 | | AA

Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı

Gelen son dakika haberine göre; Hakkari'de 2 bin 110 rakımlı Şapatan Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı
Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı
Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı
Son dakika... Dağdan kaya parçaları koptu, yol kapandı
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Yolda 15 araçtaki yaklaşık 60 kişinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye gelen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyük kaya parçalarının düşmesi sonucu yolun kapandığını belirten Saklı, "Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizi sevindirdi. Durumu ekiplere bildirdik. Kısa sürede yoldaki kaya parçaları kaldırılacak ve ulaşım sağlanacaktır." dedi.

Bu arada, mahsur kalan bazı yolcuların, kaya parçalarının üzerinden karşı tarafa geçerek Yüksekova'dan gelen araçlarla yolculuklarına devam ettiği görüldü.

Ekiplerin yolun açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden olduHindistan'ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ölü veya yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
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