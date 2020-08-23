Son dakika... Datça'da korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangını başladı. Yerleşim yerlerinin üst kısmında bulunan taş ocağının yakınında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye 1 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelimSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor' dedi.