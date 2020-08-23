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23.08.2020 - 16:03 | | DHA

Son dakika... Datça'da korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Son dakika... Datça'da korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangını başladı. Yerleşim yerlerinin üst kısmında bulunan taş ocağının yakınında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye 1 helikopter ve 4 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 

 

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