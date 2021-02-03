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03.02.2021 - 11:10 | | AA

Son dakika... DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Sakarya’da tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir son dakika açıklamasına göre terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" teröristin Sakarya'da yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen operasyonda Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Sakarya’da tutuklandı

Şahıs, DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye’deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Şahsın yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

Son dakika... DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Sakarya’da tutuklandı

Adı geçen Ürdün uyruklu şahıs Sakarya ilinde yakalanarak gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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