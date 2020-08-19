MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Değişti! Açıköğretim'de sınava girecekler dikkat
ABONE OL
19.08.2020 - 13:02 | | AA

Son dakika... Değişti! Açıköğretim'de sınava girecekler dikkat

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirildi.

Son dakika... Değişti! Açıköğretim'de sınava girecekler dikkat

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

 

Akılalmaz ölüm kamerada! Koşan köpeğin tasması ayağına takılınca...Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Değişti! Açıköğretim'de sınava girecekler dikkat

Son dakika... Değişti! Açıköğretim'de sınava girecekler dikkat

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Acil numaralar listesi 2020 | Acil numaralar Korona, Polis, Ambulans, İtfaiye, Cenaze hizmetleri, elektrik, gaz kaçağı acil numarası kaç?

Acil numaralar listesi 2020 | Acil numaralar Korona, Polis, Ambulans, İtfaiye, Cenaze hizmetleri, elektrik, gaz kaçağı acil numarası kaç?

Sıradaki Haber