19.09.2020 - 08:27 | | DHA
Son dakika... Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal
Gelen son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)