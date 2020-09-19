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19.09.2020 - 08:27 | | DHA

Son dakika... Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal

Gelen son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Son dakika... Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal

BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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