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27.01.2021 - 19:15 | | DHA

Son dakika... Denizde panik anları! Valilik'ten açıklama geldi

Gelen son dakika haberine göre; Riva açıklarında kuru yük gemisi fırtına ile beraber sürüklendi. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. İstanbul Valiliği konuya dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır." denildi.

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki  Panama bandralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Denizde panik anları Valilikten açıklama geldi

 VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Riva açıklarındaki gemiye ilişkin açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, "Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55'te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır." denildi. 

Açıklamada, "Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11

römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Denizde panik anları Valilikten açıklama geldi

Son dakika... Denizde panik anları Valilikten açıklama geldi


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