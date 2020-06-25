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25.06.2020 - 14:54 | | İHA/DHA

Son dakika... Denize giren çocuk boğuldu! Ağabeyi son anda kurtarıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren Samet Kırca (16) boğuldu, onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi Muhammet Kırca (21) ise üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı.

Son dakika... Denize giren çocuk boğuldu! Ağabeyi son anda kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Hereke Sahili’nde meydana geldi. Babaları Nihat Kırca ile birlikte sahile gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet Kırca, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Baba Nihat Kırca, 112 Acili arayarak yardım istedi.

 

Son dakika... Denize giren çocuk boğuldu Ağabeyi son anda kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ilk ulaşan ekipten Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hereke Polis Merkezi Amirliği’nde görevli komiser yardımcısı, kıyıdan suyun altında olduğu görülebilen Muhammet Kırca’yı kurtarmak için üniformasını çıkararak denize girdi. Komiser yardımcısının sudan çıkardığı Muhammet Kırca'ya, ambulansta müdahale edildi.

 

 

Son dakika... Denize giren çocuk boğuldu Ağabeyi son anda kurtarıldı

Daha derinde olduğu anlaşılan Samet Kırca’yı bulmak için deniz polisi ve Sahil Güvenlik tekneleri bölgeye geldi. Suya giren dalgıçlar, yaklaşık 20 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 2,5 metre derinlikte olan Samet Kırca’yı bularak sudan çıkardı. Hemen ambulansa götürülen Samet Kırca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhammet Kırca, Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

 

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