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18.01.2021 - 14:03 | | DHA

Son dakika... Denizli-Antalya karayolunda kar nedeniyle araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

Denizli-Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede 5 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu. Zincir ya da kar lastiği bulunmayan araçlar ise yolda kaldı.

Son dakika... Denizli-Antalya karayolunda kar nedeniyle araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
Denizli-Antalya karayolu kapandı! Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
Denizli-Antalya karayolu kapandı! Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
Denizli-Antalya karayolu kapandı! Araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
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Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol, ulaşıma kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kumluca ilçesinden İzmir'e giden Avni Kaanarslan, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle iki saattir yoldayız. Aracımız yolda kaldı. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerden Mehmet Veysi de "Denizli'ye 15 kilometre mesafede yolda kaldık. Birbuçuk saattir yoldayız. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekipler çalışıyor. Arkamızda kilometrelerce kuyruk oluştu" diye konuştu.

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