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09.06.2020 - 14:13 | | AA

Son dakika: Denizli'de otomobille polis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille polis aracının çarpışması sonucu ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Son dakika: Denizli'de otomobille polis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sadıkoğlu Kavşağı yönüne giden polis memuru Emre Kuyucu'nun kullandığı 20 A 5444 plakalı ekip otosu, 1010 sokakta Murat Denizoğlu yönetimindeki 35 BAZ 61 plakalı otomobille çarpıştı.

Ekip otosunun daha sonra kaldırıma çarparak durabildiği kazada, araçların sürücüleri ile polis memuru Bilal Ceylan ve diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Denizlide otomobille polis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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