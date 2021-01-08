Son dakika... Denizli'de peş peşe depremler

AFAD, saat 03.21'de Denizli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı. Saat 03:46'da ise 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Saat 04:33'de ise 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.











