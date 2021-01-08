08.01.2021 - 04:32 |
Son dakika... Denizli'de peş peşe depremler
Gelen son dakika haberine göre; Denizli'de 3.5 ve 3.6 ve 3.7 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.
AFAD, saat 03.21'de Denizli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı. Saat 03:46'da ise 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Saat 04:33'de ise 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Pamukkale (Denizli)
Tarih-Saat : 08.01.2021, 03:21:26 TSİ
Enlem : 37.8845 N
Boylam : 29.2196 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/A8PNkGutxv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi