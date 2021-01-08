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08.01.2021 - 04:32 |

Son dakika... Denizli'de peş peşe depremler

Gelen son dakika haberine göre; Denizli'de 3.5 ve 3.6 ve 3.7 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.

Son dakika... Denizli'de peş peşe depremler

AFAD, saat 03.21'de Denizli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.00 kilometre olarak açıklandı. Saat 03:46'da ise  3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Saat 04:33'de ise 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son dakika... Denizlide peş peşe depremler




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