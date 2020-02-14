AKDENÄ°Z 4.8 Ä°LE KORKUTTU!



Kandilli Rasathanesi'nden alÄ±nan verilere gÃ¶re Akdeniz'de 19:02'de 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremin derinliÄŸi 2.2 km olarak aÃ§Ä±klandÄ±.



MANÄ°SA BÄ°R KEZ DAHA 3.9 ÅžÄ°DDETÄ°NDE DEPREMLER SARSILDI!Â (13 ÅžUBAT PERÅžEMBE)



Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. AFAD verilerine gÃ¶re saat 13.43'te gerÃ§ekleÅŸen depremin derinliÄŸi 9.56 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Deprem Ä°zmir, AydÄ±n ve Ã§evre illerde de hissedildi.

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SON DEPREMLER NERELERDE OLDU? (14 ÅžUBAT CUMA)

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DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.

1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.

2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.

3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.

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