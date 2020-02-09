Son dakika deprem haberi... 9 Şubat en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

MANİSA 3.6 İLE SALLANDI!



AFAD ve Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.45'te meydana gelen depremin derinliği 1.4 km olarak açıklandı.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 7.00 km olarak belirtildi.







DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.