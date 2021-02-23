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23.02.2021 - 08:25 |

Son dakika deprem haberleri 23 Şubat 2021 | Bugün deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen ve yayınlanan son depremler listesi gün içinde zaman zaman yoğun ilgi görebiliyor. Bugün son dakika deprem haberleri arasında son olarak saat 01:42'de Sivas'ta meydana gelen 3,80 büyüklüğündeki deprem listede yerini aldı. Peki daha sonra deprem oldu mu, ne zaman, nerede deprem oldu? İşte Son dakika deprem haberleri bugün...

Son dakika deprem haberleri 23 Şubat 2021 | Bugün deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu?

Son dakika deprem bilgilerini haberimizde derledik. Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde depremin meydana geldiğine sayfamızda yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet sayfalarındaki son dakika deprem haberlerini bilmek isteyenler için son depremler listesinin tablosu sayfanın devamında. İşte 23 Şubat 2021 Salı gününe ait son dakika deprem haberleri...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Son dakika deprem haberleri 23 Şubat 2021 | Bugün deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu

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TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kameradaRusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.
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