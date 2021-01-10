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10.01.2021 - 23:32 |

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

Az önce deprem mi oldu? Deprem haberleri vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Türkiye'nin her yanından sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? soruları araştırılıyor. Son olarak Ankara Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. İşte son dakika depremleri...

Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberlerini duyurmaya devam ediyor. 'Ankara'da deprem mi oldu?' sorusu en ok araştırılanla arasında bulunuyor. Kandilli son depremler listesinde Ankara Kalecik'te yerin 6.7 kilometre derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandığı yer aldı. AFAD ise Ankara'daki depremi 4,5 olarak geçti. 

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 22:53 sıralarında Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Kandilli ise söz konusu şiddetli depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde ve 4,7 büyüklüğünde yaşandığını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilde meydana gelen deprem hakkında, '' Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can ve mal kaybı bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verdi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.
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