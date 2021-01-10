Son dakika haberler! Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler...

AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberlerini duyurmaya devam ediyor. 'Ankara'da deprem mi oldu?' sorusu en ok araştırılanla arasında bulunuyor. Kandilli son depremler listesinde Ankara Kalecik'te yerin 6.7 kilometre derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandığı yer aldı. AFAD ise Ankara'daki depremi 4,5 olarak geçti.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, saat 22:53 sıralarında Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. Kandilli ise söz konusu şiddetli depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde ve 4,7 büyüklüğünde yaşandığını açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilde meydana gelen deprem hakkında, '' Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can ve mal kaybı bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verdi.

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