Son dakika deprem haberleri... En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli açıklıyor

Son dakika haberlerinde deprem haberi yer kendine önemli bir yer buldu. Son olarak dün 18.41 itibariyle Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde meydana gelen depremin 3.6 şiddetinde ve 6.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...



AFAD'DAN AÇIKLAMA



22 Ocak’ta 5.4 ile sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.41’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ







1 SAAT ÖNCE DE SALLANMIŞTI



Öte yandan Manisa bir saat önce de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı.

3 ŞUBAT SON DEPREMLER

Bugün Manisa, Akdeniz'de yine depremler meydana gelirken Kahramanmaraş da 3.6 ile sallandı.

2 ŞUBAT SON DEPREMLER

FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.