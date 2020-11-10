Son dakika: Deprem mi oldu? 10 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabildiği gibi korku ve paniğin yaşanmasına da neden oluyor. Ülkemizde 2020 yılı içerisinde Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremin ardından onlarca vatandaşımız hayatını kaybederken son olarak 30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde büyük yıkım yaşanmıştı. Yaşan son acının ardından zaman zaman ülkemizde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte son olarak ülkemizde meydana gelen depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

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