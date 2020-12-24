Son dakika deprem mi oldu? 24 Aralık en son nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden son depremler listesini kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar.

24 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de 24 Aralık itibariyle deprem oldu mu? Gece 02.53'te Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre depremin derinliği 7.7 km. Bugün büyük çapta bir deprem meydana gelmedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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