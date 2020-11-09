09.11.2020 - 07:53 |
Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD 9 Kasım son depremler listesi...
Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 30 Ekim'de İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından çok sayıda vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. AFAD son depremler listesine göre sabah saatlerinde İzmir'in Seferihisar açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinden bu yana birçok deprem meydana geldi.
Türkiye'de meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ederken bu depremler arasında şidddeti yüksek olanlar yıkıma neden olabiliyor. Son olarak 30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçesinde bazı binalar yıkılırken en büyük yıkım ise Bayraklı ilçesinde yaşanmıştı. Bu sabha saatlerinden itibaren Ege açıklarında yine birçok deprem meydana gelmeye devam etti. Yaşanan depremlerin en şidddetlisi 3.6 olarak duyuruldu. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ ( 9 KASIM)
Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.