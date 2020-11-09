Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD 9 Kasım son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ederken bu depremler arasında şidddeti yüksek olanlar yıkıma neden olabiliyor. Son olarak 30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçesinde bazı binalar yıkılırken en büyük yıkım ise Bayraklı ilçesinde yaşanmıştı. Bu sabha saatlerinden itibaren Ege açıklarında yine birçok deprem meydana gelmeye devam etti. Yaşanan depremlerin en şidddetlisi 3.6 olarak duyuruldu. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ ( 9 KASIM)

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