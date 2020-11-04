Son dakika... Deprem mi oldu? Ege Denizi'nde artçılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (4 Kasım)

Geçtiğimiz hafta Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından üzücü haberler geldi. Yıkılan binalar yitirilen canların olduğu haberi Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Enkazın altından saatler sonra çıkarılan küçük çocuklar ise yeniden Türkiye'nin umudu oldu. Yaşanan depremin ardından Ege Denizi açıklarında birçok artçı deprem yaşanırken hala bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte meydana gelen son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ 4 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

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