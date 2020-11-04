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04.11.2020 - 09:16 |

Son dakika... Deprem mi oldu? Ege Denizi'nde artçılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (4 Kasım)

30 Ekim Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından bölge birçok artçı deprem meydana geldi gelmeye de devam ediyor. Adeta beşik gibi sallanan Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin merkez üssü Kandilli Rasathanesi tarafından Sisam Adası olarak duyuruldu. İşte Son depremler listesi...

Son dakika... Deprem mi oldu? Ege Denizi'nde artçılar devam ediyor! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (4 Kasım)

Geçtiğimiz hafta Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından üzücü haberler geldi. Yıkılan binalar yitirilen canların olduğu haberi Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Enkazın altından saatler sonra çıkarılan küçük çocuklar ise yeniden Türkiye'nin umudu oldu. Yaşanan depremin ardından Ege Denizi açıklarında birçok artçı deprem yaşanırken hala bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte meydana gelen son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ 4 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika... Deprem mi oldu Ege Denizinde artçılar devam ediyor Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (4 Kasım)

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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