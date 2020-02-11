Son dakika | Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler haritası

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, son olarak dün Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 20.45’te yerin 7.0 km derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Bursa ve hatta İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği deprem haberi sonrası gözler son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremler haritası...



SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?



AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine bakıldığında Manisa, Malatya, Elazığ’daki depremlerin sürdüğü görülüyor. Son olarak saat 17.06’da Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3,3 şiddetinde meydana gelen deprem dikkat çekiyor. İşte il il son depremler listesi.











DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.