12.11.2020 - 13:45 |
Son dakika | Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 12 Kasım son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen depremlerin şiddeti, merkez üssü, yerin kaç km derinliğinde meydana geldiğine dair tüm detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre son olarak Aydın'ın Kuşadası açıklarında 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremlerin listesi...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.