Son dakika | Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 12 Kasım son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremlerin listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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