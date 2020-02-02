MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Şubat İstanbul - İzmir SON DEPREMLER haritası! - Kandilli ve AFAD açıklıyor
ABONE OL
02.02.2020 - 22:48 |

Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Şubat İstanbul - İzmir SON DEPREMLER haritası! - Kandilli ve AFAD açıklıyor

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 2 Şubat Pazar meydana gelen son dakika depremleri haritası...

Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Şubat İstanbul - İzmir SON DEPREMLER haritası! - Kandilli ve AFAD açıklıyor

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Elazığ, Manisa ve Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Elazığ'da okullar 1 hafta tatil edilirken Malatya'da birçok okulda tatil süresi uzatıldı. Manisa'da ise bu sabah saatlerinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremler...

2 ŞUBAT SON DEPREMLER

FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu 2 Şubat İstanbul - İzmir SON DEPREMLER haritası - Kandilli ve AFAD açıklıyor

 

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

Okullarda ikinci yarıyıl başlıyor

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber