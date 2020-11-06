Son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İstanbul'da, İzmir'de deprem oldu mu? İşte 6 Kasım son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 6 KASIM 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ