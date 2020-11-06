06.11.2020 - 13:45 |
Son dakika: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli
Deprem haberinde son dakika... Bugün deprem oldu mu, nerede deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İstanbul'da, İzmir'de deprem oldu mu? İşte 6 Kasım son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 6 KASIM 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ