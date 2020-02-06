Son dakika | deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 7 Şubat son depremler haritası! AFAD ve Kandilli açıklıyor

Manisa sabah saatlerinde yine korkuttu. Gece 3.2 ile sallanan Manisa'da sabah 05.10 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER

Manisa'da saat 05:10'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.6 km olarak açıklandı. AFAD depremin şiddetini 3.8, derinliğini ise 7 km olarak duyurdu.

DEPREM NERELERDE OLUŞUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kabuğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.