Nerede deprem oldu? Bugün deprem oldu mu 22 Aralık? Son depremler listesi sorgula

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte son dakika deprem listesine göre 22 Aralık meydana gelen depremler.

SON DAKİKA DEPREMLER

22 Aralık 2020 Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göre Ege Denizi'den sabah saatlerinden itibaren 3.0 büyüklüğüne ulaşmayan çok sayıda deprem meydana geldi. Küçük çaplı depremleri de Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem sayfasından görüntüleyebiliyorsunuz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER