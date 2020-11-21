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21.11.2020 - 09:28 |

Son dakika... Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açtığı gibi zaman zamanda can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. 2020 yılı içerisinde İzmir ve Elazığ'da meydana gelen depremlerde onlarca kişi hayatını kaybetti. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

Son dakika... Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 21 KASIM

Son dakika... Deprem mi oldu Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D-100 karayolunda sığırcık ölümleriSakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa o anlattı anlattı.
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