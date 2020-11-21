21.11.2020 - 09:28 |
Son dakika... Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açtığı gibi zaman zamanda can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. 2020 yılı içerisinde İzmir ve Elazığ'da meydana gelen depremlerde onlarca kişi hayatını kaybetti. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 21 KASIM