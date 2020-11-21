Son dakika... Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 21 KASIM

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ