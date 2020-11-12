12.11.2020 - 07:36 |
Son dakika: Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Kuşadası/Aydın açıklarında 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.56 km derinliğinde meydana geldi. Bu yıl 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremin ardından son olarak İzmir Seferihisar açıklarında 6.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmıştı. İşt Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremlerin listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.