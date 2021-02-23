23.02.2021 - 10:42 |
Son dakika deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi
Son dakika meydana gelen depremleri haberimize ekledik. AFAd ve Kandilli Rasathanesi'nde yayımlanan son depremlerin bilgileri merakla araştırılıyor. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu arayışına geçiyor. 23 Şubat son dakika deprem haberleri şu şekilde...
Son dakika deprem bilgilerini haberimizde derledik. Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde depremin meydana geldiğine sayfamızda yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet sayfalarındaki son dakika deprem haberlerini bilmek isteyenler için son depremler listesinin tablosu sayfanın devamında. İşte 23 Şubat 2021 Salı gününe ait son dakika deprem haberleri...
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyorGaziantep'te, 13 yaşındaki Berat Menetoğlu'nun 2 yıl önce yüzünde tümör çıktı. Ameliyat ile alınan tümörün yeniden nüksetmesi nedeniyle estetik yapılamayan Menetoğlu'nun kapanmayan yarası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yüzünü sürekli sargı ile kapatan ve eski fotoğraflarındaki görünümüne kavuşmak isteyen Berat ve ailesi, doktorlardan destek bekliyor.