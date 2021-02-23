Son dakika deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem bilgilerini haberimizde derledik. Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde depremin meydana geldiğine sayfamızda yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet sayfalarındaki son dakika deprem haberlerini bilmek isteyenler için son depremler listesinin tablosu sayfanın devamında. İşte 23 Şubat 2021 Salı gününe ait son dakika deprem haberleri...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ





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