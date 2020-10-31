Son dakika haberleri: Depremden 17 saat sonra çifte mucize!

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı. Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

Yaklaşık bir saat sonra ise çifte mucize haberi geldi! Kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.







NEFESLER TUTULDU

Depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi. Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor. Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

İLK 3 KATI ÇÖKEN BİNADAN MUCİZE KURTULUŞ



Öte yandan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan da iyi haber geldi. 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı. Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı. Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı. Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı.