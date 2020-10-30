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30.10.2020 - 15:16 |

Son dakika...Depremin ardından İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklama

Merkez üssü İzmir Seferihisar'da saat14.51'de, 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika...Depremin ardından İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı

Ayrıntılar gelecek...

 

Son dakika...Depremin ardından İstanbul Valisi Yerlikayadan flaş açıklama

 

    Son Dakika: İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladıGelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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