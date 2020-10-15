15.10.2020 - 09:33 |
Son dakika depremler AFAD - Kandilli 15 Ekim | Deprem oldu mu, nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorgulamak için internette son depremler listesini sorguluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 15 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi.
Deprem oldu mu, nerede deprem oldu? 15 Ekim son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar deprem listesini internet üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor.
SON DEPREMLER 15 EKİM 2020
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Akdeniz'de saat 01.22'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.8 km.
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