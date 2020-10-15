Son dakika depremler AFAD - Kandilli 15 Ekim | Deprem oldu mu, nerede deprem oldu?

Deprem oldu mu, nerede deprem oldu? 15 Ekim son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar deprem listesini internet üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor.

SON DEPREMLER 15 EKİM 2020

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Akdeniz'de saat 01.22'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.8 km.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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