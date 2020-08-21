Son dakika... Dev savaş makinesini sürdü!

Son dakika haberine göre, gemi son günlerde Avrupa Birliği ve Rusya’nın bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından gönderdiği diğer savaş gemilerine katıldı. Askeri uzmanlara göre, USS Hershel Woody Williams adeta yüzen bir askeri üs niteliğinde. ABD donanmasının yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezleri olarak kullanılıyor.

230 metre uzunluğundaki gemi, Girit’e demirlemeden önce İtalya’nın Napoli kentinde rutin lojistik molasını vermişti. Amerikalı yetkililer geminin Girit’in batı ucundaki Suda Körfezi’ndeki ABD üssünde ne kadar süreyle kalacağı ya da ne tür bir rol üstleneceğini henüz ayrıntılı bir şekilde açıklamadı.

ABD’nin savaş gemisinin varmasından önce Fransa 13 Ağustos’ta Yunan kuvvetleriyle güneydeki Girit Adası açıklarında eğitim tatbikatı düzenlemiş ve Doğu Akdeniz’e iki fırkateyn göndermişti. Rus donanması da bir fırkateynini bölgeye konuşlandırmıştı. Öte yandan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, diğer AB ülkelerinden kuvvetlerin de kendilerine destek için büyük olasılıkla bölgeye gönderileceğini söyledi. Hristodulidis, diplomatik bir çözüm bulunana kadar askeri varlığın arttırılmasını, Türkiye’nin bölgede artan nüfuzunu Batı’nın engelleme kararının bir kanıtı olduğu gerekçesiyle övdü. (Voice of America)