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15.01.2021 - 11:57 | | DHA

Son dakika! Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı

Gelen bir son dakika haberine göre; MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olduğunu duyurdu.

Son dakika! Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün koronavirüs aşısı oldu. Bahçeli, Twitter hesabından, koronavirüs aşısı yaptırırken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı

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