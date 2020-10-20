Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bunların mayaları lekeli, sicilleri bozuk. Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle hafızalara kazındı. Milletin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz.

Zilletin askısında nasıl rezil olacaklarının görülmesi yakındı. Biz ekmeği askıya koyduk, helalden yana olduğumuzu gösterdik.

Eleştiren odaklar kriz tacirleridir. Tarihin hangi ana noktasında hangi durağında bulunuyoruz. Tarihi kozlarımızı nasıl değerlendiriyoruz. Karşımızdaki fırsatlarını nasıl okuyoruz. Akıl ölçüleri dağılmış, ahlak seviyesi dükenmiş hiçbir siyasi akım bu sorulara cevap veremez.

Bölgesel veya uluslararası krizler hazırlıksız yakalanmanın sonucunda patlak vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin müthiş avantajlarıyla, zamanlama yanlışına maruz kalmayan bir devlet olduk.

Dağlık Karabağ meselesi sıradan bir mesele değildir. O coğrafyada yazılan Türk tarihidir. İşgalciler ise terör devleti Ermenistan'dır. Karabağ'da akan kan Türk kanıdır. Zamanı gelip çattı. Karabağ asıl sahibine geçecektir.

Ermenistan korkak, hain, savaş suçlusudur. Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir. Ermenistan sivillerin üzerine bomba göndermektedir. 60 yakın soydaşımız şehit edilmiştir. Ermeni askerleri kafileler halinde kaçmaları zaferin göstergesidir.

HAKLI OLAN AZERBAYCAN'DIR

Dağlık Karabağ'da kimin kimin zulüm ittifakı yaptığı bellidir. Bizi üzen bir başka şey, diğer Türki Cumhuriyetlerin sessiz kalmalarıdır. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?

Diyoruz ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hadi Kerkük'ten habersizsiniz, hadi Kıbrıs'ı görmediniz. Karabağ'ı nasıl görmediniz. Haklı olan Azerbaycan'dır.

Haksızlık karşısında susmak hatadır. Türk'ün birliği ve beraberliği bütün ortak düşmanları yıkıp geçecektir. Ayıptır, günahtır sessiz kalmayın!

Türkler için ölmeyen millet denir. Ölümü öldürdük, korkuyu korkuttuk. Seve seve şehadete kucak açarız. Biriz beraberiz, hep birlikte Türklüğün eğilmez kolu kesilmez başıyız.

'IŞIKLAR YANIYOR' TARTIŞMASI

Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Kumandalı anket şirketleri çuvalladı. Çok şükür, esaret değil, cesaret kazanmıştır. Çözümü federasyonda arayan gayri milli fikirler sandıkta kaybolmuşlardır. Taviz değil milli duruş kazandı. KKTC Doğu Akdeniz'deki son savunma hakkımızdır. Ne var ki "ışıklar yanıyor" mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların, ışığı yakanın da kapatanın da sadece ve sadece millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları hem tavsiyemiz hem de ikazımızdır.