Son dakika! Dikim evi taklit saat deposu çıktı! Pekin - İstanbul arasında...

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Yaptığı istihbarat ve daha çalışmalarında yurda kaçak yollardan taklit saat getiren bazı şüphelileri belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, aynı şahısların lüks saat üreten uluslararası firmaların taklit ürünlerini Çin ve Tayvan’dan getirip depoladığını tespit etti.

KONTEYNER ZULASINDA GETİRDİLER

Yapılan çalışmalarda taklit ve sahte ürünleri Çin ve Tayvan’dan gelen başka ithal ürünlerin bulunduğu konteynerlerin gizli bölmelerinde yurda sokulduğunu belirleyen ekipler, gümrük belgelerinde usulsüzlük yaparak saatleri farklı bir ürün olarak gösterdiğini de saptadı.

TERZİ VE DİKİM EVLERİNDE DEPOLADILAR

Bu yöntemlerle yurda sokulan ürünleri terzi ve dikim evi görünümündeki 4 ayrı adreste sakladığı belirlenen şebekenin, Fatih’te bir süre fiziki takiple izlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, geçtiğimiz hafta düzenlenen baskınlarda zulalarda saklanmış dünyaca ünlü markalara ait taklit 6 bin 88 saat ele geçirdi.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Baskınlarda şebekenin 5 üyesi gözaltına alınırken, ele geçirilen saatlerin toplam piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu ifade edildi. Ele geçirilen saatler arasında orijinal fiyatı 70 bin lira olan taklit saatlerinde bulunduğu öğrenilirken, şebekenin taklit saatleri 350 lira ila bin 100 lira arasında değişen fiyatlar üzerinden piyasaya sürdüğü polis tarafından tespit edildi. Şebekenin bağlantıları ve saatleri yurda sokarken gümrükten aldığı destek yönündeki polisin çalışmaları sürüyor.