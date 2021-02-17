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17.02.2021 - 06:47 | | DHA / AA

Son dakika: Dikkat! İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme ekipleri ise kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ise havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Son dakika: Dikkat! İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.

Kar yağışı etkili olduğu bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor.

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.


Son dakika: Dikkat İstanbulda kar yağışı yeniden başladı


Son dakika: Dikkat İstanbulda kar yağışı yeniden başladı


Son dakika: Dikkat İstanbulda kar yağışı yeniden başladı


173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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